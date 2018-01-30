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Van'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, 2 yaralı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

30 Ocak 2018 12:02

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70\'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu, 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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