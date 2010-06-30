Van'da mayın patladı: 3 asker yaralı

T24 - Jandarmaya bağlı askerlerin geçişi sırasında Van'ın Narlı bölgesinde patlayan mayın 3 askeri yaralarken, olay ardından bölgede operasyon başlatıldı.



Van'ın Çatak ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçişi sırasında araziye döşenen mayının patlaması sonucu 3 asker yaralandı.



Çatak'ın Narlı bölgesinde bir grup teröristin göründüğü bilgisini alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon başlattı.



Askerlerin bölgeden geçişi sırasında, terör örgütü üyelerince daha önce araziye döşenen mayın patladı. Patlamada biri ağır 3 asker yaralandı.



Yaralı askerlerin helikopterle getirildiği Van Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

