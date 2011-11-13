-Van'da liselilere nakil imkanı VAN (A.A) - 13.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle, bu ilde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere başka illerdeki okullara nakil imkanı sundu. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle, bu ilde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören olan öğrencilerin diğer illere nakil taleplerine ilişkin yazının tüm valiliklere gönderildiği belirtildi. Açıklamada, ''Buna göre, öğrenci velilerinin 31 Aralık 2011'e kadar başvuruda bulunmaları kaydıyla, Van'da bulunan fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden diğer illerde bulunan okul ve kurumlara nakil veya misafir öğrenci olarak gitmelerine imkan verildi. Nakillerde açık kontenjan bulunmasına bakılmaksızın sadece puan şartı yeterli olacaktır. Puan şartıyla nakil imkanı bulamayan öğrencilere ise misafir öğrenci olarak yararlanma imkanı sağlandı'' denildi. Genel liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin diğer illerde bulunan aynı türdeki okullara nakil taleplerinin karşılanmasına ilişkin olarak valiliklere gönderilen yazıda, nakil istenilen okul veya okulların öğrenci yoğunluğunun dikkate alınması ancak adres şartı aranmaması ve öğrencinin ulaşım durumunun göz önünde bulundurulması istendi. Deprem felaketinin öğrenciler üzerinde oluşturabileceği sosyal ve psikolojik olumsuzlukların giderilmesi için rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin koordine olarak tedbir almaları gerektiği belirtildi.