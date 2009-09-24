Van'da 'Kürtçe eğitim' protestosu

Van’da 2009- 2010 eğitim dönemi için zil çaldı. Birçok öğrenci okul ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, Önlüklerini giyip okula gelen bazı öğrenciler ve anneleri de, Kürtçe yazılı dövizler taşıyarak, KURDİ-DER tarafından okul önünde düzenlenen Kürtçe eğitimin serbest bırakılması eylemine katıldı.KURDİ-DER Başkan Yardımcısı Levent Ürün, ‘Andımız’daki ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘Varlığım Türk Varlığı’na armağan olsun’ sözlerinin değiştirilmesini istedi.



Van’da da yeni eğitim dönemi törenlerle açıldı. Her okul kendi çapında törenler düzenlerken, Hacıbekir Mahallesi’ndeki Dumlupınar İlköğretim Okulu ise eylemle yeni eğitim öğretim dönemine girdi.



Sabah okul önüne gelen KURDİ-DER Başkan Yardımcısı Levent Ürün ile Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Lezgin Botan basın açıklaması yaptı. Önlüklerini giyip okula giden öğrenciler ve annelerinin eline Kürtçe ‘Dilimiz bizim varlığımızdır’, ‘Kürt dili tatlıdır’, ‘Dilimiz bizim namusumuzdur’, ‘Anadilde Eğitim’ yazılı dövizler verildi.



Basın açıklamasını da KURDİ-DER Başkan Yadımcısı Levent Ürün okudu. Kürtçe okunan basın açıklamasının ardından Ürün, öğrencilerin sabah ve öğlen derse girişinde okudukları andımızın değiştirilmesini istedi. Ürün, “Her gün, ana dilleri Kürtçe olan bu çocukların okulları önünde ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ gibi asimilasyon politikalarıyla eğitim devam ediyor. Bizim talebimiz bu andın bir an önce daha çağdaş daha demokratik bir şekilde değiştirilmesidir” dedi. Öğrenciler eylemin sona ermesinin ardından okula girdi.