Van'da koyun otlatan 2 çocuk kaçırıldı mı?

T24 - Van'da koyunları otlatmak üzere evden ayrılan, ancak havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen 12 ve 13 yaşında 2 çocuğun kaçırılmış olabileceği belirtildi.



Koyunları otlatan iki çocuğun, kimliği belirsiz kişiler tarafından araçla kaçırıldığı öne sürüldü.



DHA'nın haberine göre Van’a bağlı Özyurt köyünde oturan 13 yaşındaki Turgay ile amcasının oğlu 12 yaşındaki Veysel Atman, kendilerine ait hayvanları alarak köyün yakında bulunan merada otlamaya götürdü.



Havanın kararması üzerine çocuklar eve dönmeyince aileler mera alanına giderek çocukları aramaya koyuldu. Hayvanların bulunduğu merada çocuklar yoktu. Kaybolan Veysel Atman’ın ağabeyi Cemal Atman,“Bir köylümüz, merada çocuklarla konuşmuş. Turgay ve Veysel köylümüze mera alanının yakınında sarı renkli otomobildeki kişilerin kendilerine mangalda pişirdikleri ve et vereceğini söylemiş. Kaçırılmış olmalarından korkuyoruz” dedi.





