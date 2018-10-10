Van'da Kobani ve Rojava yürüyüşlerine 9 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN\'da polisin yaptığı çalışmalarda, 26 Temmuz 2014\'te Kobani ve Rojava için yapılan yürüyüşlere katılıp kanunsuz eylemlerde bulundukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında popüler video paylaşım sitesi üzerinde incelemelerde bulundu. Emniyet, şüphelilerin sosyal paylaşım sitesinde \'caldıranajanscaldıran\' isimle 26 Temmuz 2014 tarihinde Kobani ve Rojavadaki sözde saldırıları protesto için \'yürüyüş\' başlıklı çağrı yaptıkları ve bu çağrıyla yasa dışı basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yasadışı eylem yapan bu şüphelilere karşı gerçekleştirilen operasyonlarda polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis yakalanan şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yaptıkları aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirdi.