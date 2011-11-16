-Van'da kış şartları en çok kadınları etkiliyor VAN (A.A) - 16.11.2011 - Van'da depremlerin ardından günlük yaşam, resmi kurum ve kuruluşlarla yardım dernekleri tarafından kurulan çadır kentlerde soğuk hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Kentte, iki büyük depremin ardından aileleriyle çadır kentlere yerleştirilen kadınlar, bir yandan soğukla mücadele ediyor, diğer yandan ailelerinin yemek ve bulaşık ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Çadırda kalan ev kadınları, depremlerin insanların üzerlerinde oluşturduğu yükü en ağır şekilde hissediyor. Bulaşıklarını çadırların önünde damacanalardaki sularla yıkayan kadınlar, aile bireylerinin karınlarını doyurmak için güç koşullarda yemek yapmaya çalışıyor. -Ev sahipleri gitti, kapıcılar nöbette- Depremin ardından ev sahiplerinden bazıları taşındı, bazıları başka şehirlerdeki akrabalarının yanına göç etti. Dolunay Sitesi'nin kapıcısı Feyzi Şeker, sitede depremden sonra ev sahiplerinin evlerinden ayrılarak başka şehirlere veya çadırlara taşındıklarını belirterek, kendilerinin apartmanda görevli olarak kaldıklarını söyledi. Depremzedelerin eşyalarının apartmanda olduğunu belirten Şeker, hırsızların apartmana girmemesi için sabaha kadar nöbet tuttuğunu söyledi. -Erciş'te hayat devam ediyor- Erciş'te 23 Ekim'de meydana gelen depremden sonra günlerce dükkanını kapatıl tutan esnaf, son birkaç gündür mağaza ve dükkanlarını açmaya başladı. Kent merkezinde ayakkabıdan, balığa, ekmekten meyve ve sebzeye kadar her çeşit ürüne ulaşılabiliyor. Öyle ki, fotoğrafçılar bile evlenen çiftlerin de etkisiyle iş yapmaya başladı. -Vanlı hacılar memleketlerinde- Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren Vanlı hacılar memleketlerine dönmeye başladı. Mekke'den tarifeli uçakla İstanbul'a oradan da Van'a gelen hac kafilesindeki Süleyman Kaval, kutsal vazifelerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sırada Van'daki deprem haberiyle burukluk yaşadıklarını söyledi. -Depremzedelere gece kömür yardımı- ABD'de faaliyet gösteren Fuel Relief Fund adlı sivil toplum kuruluşu, kış şartlarının ağırlaştığı bölgede depremzedelere gece kömür dağıttı. ABD'den Van'a gelen Fuel Relief Fund'un başkanı Ted Honcharik ile yönetim kurulu üyesi Robert Picariello, kentte özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ve genelde göç yoluyla yerleşen ailelerin yaşadığı Akköprü Mahallesi'nde kömür dağıtımı yaptı. -''Ramazan Paketi'' şeklinde gelen yardımlar daha faydalı- Deprem bölgesine yardım için hazırlanacak gıda kolilerinin tek kalem yerine ''Ramazan Paketi'' gibi farklı ihtiyaç maddelerini içermesi, dağıtımın seri şekilde yapılmasına imkan sağlıyor. Yetkililer, bölgeye çok sayıda yardım geldiğini, ancak kolilerin sistemli bir şekilde hazırlanmaması nedeniyle dağıtımda sıkıntı yaşandığını söyledi. Bu sıkıntının duyulmasının ardından bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ''ramazan paketi'' şeklinde gönderdiklerini belirten yetkililer, bunun kendileri için ve depremzedeler için kolaylık sağladığını bildirdi. -200 depremzede Club Mega Saray'da ağırlanacak- Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Vanlı 200 depremzedeyi, 30 Kasım'dan itibaren Antalya Belek'teki tatil köyü Club Mega Saray'da ağırlayacaklarını barınma, giyim, yemek ve sağlık hizmetlerinin tümünü karşılayacaklarını bildirdi. -Gümrüklerdeki terk edilmiş malzemeler depremzedelere- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü, İstanbul'daki gümrüklerde depolarda bulunan terk edilmiş, süresi içinde işlemleri yapılmamış 27 bin 776 adet giyim eşyası ile yorgan bulunan bir tır dolusu malzemeyi Van'a gönderdi. -Van'a 90 konteyner derslik- Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çalışmalarıyla hazırlanan 90 konteyner derslik, önümüzdeki günlerde deprem bölgesine getirilerek, okulları kullanılamaz halde olan öğrencilerin eğitimi ve öğretimi amacıyla kullanılacak. -Davaların ertelenmesi kararı gündemde- Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, depremden sonra duruşmaların yapılamadığını vurgulayarak, mahkeme başkanı ve hakimlerle beraber bir durum değerlendirmesi yaparak gerekirse duruşmaları erteleyeceklerini belirtti. Güler, Van Barosu'nun sağlıklı bir yargılamanın yapılabilmesi için duruşmaların 15 Aralık'a kadar ertelenmesi yönünde bir talebinin olduğunu söyledi.