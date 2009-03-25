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Yaşam

Van'da kaza: 1 asker şehit

Van' da askeri araç kaza yaptı; 1 üsteğmen şehit oldu. 3 asker yaralandı.

25 Mart 2009 02:00

Van' da askeri araç kaza yaptı; 1 üsteğmen şehit oldu. 3 asker yaralandı.

Hakkari' den Van' a gelmekte olan bir askeri araç Van'ın Gürpınar ilçesi yakınlarında zincirleme kaza yapan araçlara çarptı.

Meydana gelen kazada 1 üsteğmen şehit olurken, 3 asker ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Panzerde bulunan ve durumu ağır olan Üsteğmen Mesut Güler vatandaşlar tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yaralı diğer 2 asker, Van Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 2 özel araç sürücüsü ise vatandaşlarca çevredeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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