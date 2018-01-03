Van'da kayyım, belediyeye ait 17 dükkânı satılığa çıkardı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyım atanmasının ardından geçen bir yılda, belediyeye ait gayrimenkuller ve dükkânları satışa çıkarmaya başladığı aktarıldı. Bu zamana kadar belediyeye ait arsaların büyük bir bölümünün satışını gerçekleştiren kayyım yönetiminin bu kez belediyeye ait dükkân ve işyerlerini satılığa çıkardığı belirtildi. Kayyım yönetimi, alınan son kararla İpekyolu ilçesinde bulunan belediyeye ait 17 dükkânı satılığa çıkardı.

Mezapotamya Ajansı'ndan Uğur Atabey'in ahberine göre açık arttırma ile satışa çıkarıldıklarına dair ilan yayınlanan 17 dükkan için, sözleşmeleri hali hazırda devam eden kiracılara dükkanları boşaltmaları için 10 Ocak'a kadar süre tanındı.

"Ellerinde 2 yıllık sözleşmeleri var"

16 yıldır belediyeye ait dükkanda kiracı olan ve bu zaman kadar kirasını hiç aksatmadığını belirten Abdurrahman Ertaş, ellerinde 2 yıllık sözleşme bulunmasına rağmen dükkanları boşaltmaları için kendilerine tebligat yapıldığını söyledi. Ertaş, "Sözleşme olmasına rağmen bizi dükkanlarımızdan çıkarıyorlar. Şuan halen sözleşmesi biz de olan bu dükkanları açık arttırma ile ihaleye çıkarmışlar. Yıllardır bu dükkanları kiralamamıza rağmen, ihale ile ilgili bize bile haber vermediler. Bunlar fakir fukaranın ekmeğini elinden alıyorlar” dedi.

"AKP'ye yakın olan kişilere verilecek"

Açık artırma ile satılığa çıkarılan dükkanların, AKP’ye yakınlığı ile bilenen isimlere satılacağını dile getiren Ertaş, t “Burada bulunan hiçbir esnafın bu dükkanları alacak gücü yok. Bu zulümden başka bir şey değil. Defalarca belediyeye gittik ama hiçbir sonuç elde edemedik” diye konuştu.

"Neden hâlâ belediyenin mallarını satıyor"

Dükkan kiracılarından Yasin Girgin de, tüm dükkanların satışa çıkarılması üzerine belediyeden gönderilen tebligatla 10 gün içerisinde dükkanları boşaltmalarının istendiğini ifade etti. Girgin, “Bu zulümden başka bir şey değil. Kiracılar olarak gideceğimiz bir yer yok. Belediye zaten bizimle ilgilenmiyor. Bunlar belediyenin mülkiyetini nasıl satıyorlar? Belediyeye bu kadar para gelmesine rağmen neden hala belediyenin mallarını satıyorlar? Kayyım bizden ne istiyor anlamıyoruz" diye sordu.

"Belediye bazı şahısların eline düşmüş"

Belediyenin kiracısı oldukları dükkanlara her yıl zam yaptığını aktaran Metin Cengiz ise, bir yurttaş olarak belediyenin kendisine ait mülkleri satmasına anlam veremediğini ifade etti. “Şu anki yönetim kamudan elde ettiği tüm geliri bazı şahıslara veriyor” iddiasında bulunan Cengiz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Belediye yönetimi bu kadar gelir getiren yerleri satınca ne yapacak? Belediyeye ait her şey satılıyor buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Bir yıl sözleşmemiz olduğu halde bizi neden çıkarıyorlar? Belediyenin gelir getirici tüm varlıkları yok ediliyor. Bir ilin belediyesi bazı şahısların eline düşmüş.”