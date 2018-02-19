Van'da karda mahsur kalan ambulanslar kurtarıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası karla mücadele çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde karda mahsur kalan ambulanslar kurtarılarak, hastalara ulaşması sağlandı.

Kent merkezi ve 13 ilçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi çok sayıda yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı. Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi ile Muradiye ilçesi Tansu Mahallesi\'ne bağlı Ziyaret Mezrası\'na giden ambulanslar yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulanslar, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak hastalar ulaşması sağlandı.

Ayrıca kent merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekipler, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını da ulaşıma açtı.



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