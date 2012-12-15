Van'da kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiledi

Van'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı bugün (15 Aralık 2012) akşam saatlerinde tekrar başladı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı, sisle birlikte etkisini gösterdi.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.