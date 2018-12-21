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VAN'DA KAR YAĞIŞI DURDU, YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

VAN'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı

21 Aralık 2018 16:06

VAN\'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.
Van\'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi, 2 gün önce başlayan kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapalı 66 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalara başladı. 18 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Başkale ilçesinde ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak yolları açmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, cadde, okul ve hastane önlerindeki kar kütlelerini belirli noktalarda toplayıp, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Görüntü Dökümü
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-Belediye araçları kar temizlerken
-Kar temizlemeye çalışan vatandaşlar
-Karın kamyonlara yüklenmesi
-Detay görüntüler
-Karsal Mahallerde kar temizleme çalışması

Engin ERTÜRK/ BAŞKALE (Van), (DHA)

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