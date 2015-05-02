Van'da 'kan akan musluklar' kaldırıldı

Van'ın bir çok noktasına asılan ve siyasi polemik konusu olan 'Kan akan çeşme' bilboardlarının yerine, dün açıklandığı gibi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından bugün su temalı başka afişler asıldı. VASKİ, ilanların 'Su Kültürünü Geliştirme' projesi kapsamında tasarlandığını açıklamıştı. Erdoğan'da söz konusu afişleri "Bizim olduğumuz yerde kan değil berrak su akar. Siz bununla ne mesaj vermek istiyorsunuz?" sözleriyle eleştirmişti.

Gülay Kuyucu'nun DHA'da yer alan haberine göre, Van'da kentin çeşitli cadde ve sokaklarındaki billboardlara, çeşmeden akan kan resmi bulunan, altında ise, Kürtçe ve Türkçe olarak 'Önleminizi alın', 'Bir gün bitecek', 'Bir gün her şey', 'Sahip çıkmazsanız uzak değil!', 'Nefessiz kalmayalım', 'Farkında mısın?' yazılı ilanlar asıldı. Üzerinde başka bir açıklama veya bir kurum ismi bulunmayan billboardlar Van'da gündem konusu oldu. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk bunun halk tarafından 'Tehdit' olarak algılandığını belirtirken, billboardlarla ilgili yazılı açıklama yapan VASKİ ise, kendilerinin hazırladığı bu ilanların, 'Su Kültürünü Geliştirme Projesi' kapsamında tasarlandığını ve 2015 yılında 80 milyon TL'lik yatırım planlandığını açıkladı. VASKİ ayrıca projenin ihale çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını, bunun yanı sıra yatırımların doğru değerlendirilmesi ve amacına ulaşması için insanları bilinçlendirmek amacıyla bu ilanların hazırlandığını kaydetti.

Tartışma konusu olan kan akan çeşme billboardların yerini, bugün ise üzerinde VASKİ'ye ait olduğu belirtilen 'Bir gün tükenebileceğinin farkında mısınız?', 'Su sadece bizim değil bütün canlıların', 'Her şey elimizde', 'Bir gün her şey sudan ucuz olacak. Önlemimizi alalım tasarruflu kullanalım', 'Dünya su ile güzeldir. Suyumuzu koruyalım' yazılı afişler billboardlara asıldı.