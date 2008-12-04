Van’da kadın derneği kurmaya büyük engel!

Van’ın Saray ilçesinde kadınları bir araya getirmek için dernek kuran Hamdiye Yeni, bir yıldır tüm aramalarına rağmen kiralık büro bulamadıklarını söyledi.



İran sınırındaki Saray ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hamdiye Yeni, ilçede yaşayan kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlamak amacıyla bir yıl önce Saray Kadınları Koruma Yaşatma ve Modernleştirme Derneğini kurdu.



Çoğu okuma yazma bilmeyen biri erkek 19 üyesi bulunan derneğe ilçede tüm aramalarına rağmen yer bulamayan ve çalışmalarını bir üyenin evinde yürüten Dernek Başkanı Hamdiye Yeni, ilçedeki erkeklerin kendilerine kiralık yer vermedeğini iddia etti.



"Biz kurduğumuz dernekte çocuklarımızı eğitip, kadınlarımızı bilgilendirerek onlara faydalı seminerler vereceğiz" diyen Hamdiye Yeni, şunları kaydetti: "Erkeklerin bundan neden çekindiğini anlayamıyorum. İlçeye köylerden gelen kadınlarımız kahvehanelerde oturuyor. Erkeklerde orada olduğu için kadınların çoğu sıkıntı çekiyor. Biz kiralayacağımız büroyu bir lokal olarak kullanıp kadınlarımızın bu sıkıntılarını gidermek istiyoruz. Çünkü kadınlar, eşlerini kahve köşelerinde beklemek istemiyor. Biz de kadınlarımızı daha iyi bir ortamda misafir etmek istiyoruz."



'Kaymakam destek sözü verdi'



Yaklaşık bir yıldır büro kiralamak için büyük uğraş verdiklerini, ancak büro kiralayamadıklarını anlatan Yeni, "Derneğin üyesi olan tek erkeği de diğer erkeklerden tepki çekmemek için üye yaptık. Ama buna rağmen bu konuda başarılı olamadık" diye konuştu.

Durumu ilçe kaymakamına ilettiğini vurgulayan Yeni, bu konuda Kaymakam Meral Demirbaş’tan destek sözü aldığını sözlerine ekledi.



‘En kısa sürede büro tahsis edilecek’



Saray Kaymakamı Meral Demirbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, derneğin kendilerinden sözlü olarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi.



Demirbaş, kendisinin Saray Belediye Başkanı Seracettin Bilmez ile görüştüğünü ifade ederek, derneğe en kısa zamanda büro olarak kullanılacak yer tahsis edeceklerini bildirdi.

Saray Belediye Başkanı Seracettin Bilmez ise kadınların bu girişimini desteklediğini belirterek, kadınlara yardım etmek için çalıştıklarını ifade etti.













