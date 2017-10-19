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Van'da kaçırdıkları kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN'da alacak yüzünden M

19 Ekim 2017 20:22

VAN, (DHA)- VAN\'da alacak yüzünden M.Ş. \'yi kaçırıp, yaraladıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Olay, geçen 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında merkez Edremit İlçesi Fırat Mahallesi, Esentepe Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş. alacak nedeniyle husumetli olduğu kişiler tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler, M.Ş.\'yi vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurup, yaraladı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın faili olduğu değerlendirilen Ş.K., Ç.K., Ö.K. ve C.K.\'yı yakalamak için bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda Ç.K. ile yanında bulunan Ö.K. ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Z.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.K. ve Ö.K. mahkemece tutuklanırken, Z.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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