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Van'da kaçak sigara ve kaçak nargile tütünü operasyonu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin bir evde ve araçta yaptığı aramada 28 bin 268 paket kaçak sigara ile 349 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi

08 Ocak 2018 16:54

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, polisin bir evde ve araçta yaptığı aramada 28 bin 268 paket kaçak sigara ile 349 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesi, Güleçler mahallesi, Güleçler sokak üzerinde bulunan bir ev ve  önünde park halinde bulunan araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 28 bin 268 paket kaçak sigara ile 349 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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