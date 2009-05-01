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Yaşam

Van'da kaçak sigara operasyonu

01 Mayıs 2009 21:34

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir kamyonda yaptığı aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 3 bin 250 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbulut Köyü yakınlarında açık kimliği verilmeyen C.Y. yönetimindeki plakasız kamyonu şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Kamyonda yapılan aramada, yurda kaçak yolardan sokulduğu belirlenen çeşitli markalarda 3 bin 250 karton kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü C.Y. de gözaltına alındı.




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