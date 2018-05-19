Van'da kaçak avlanan 44 ton 520 kilo inci kefali ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN\'da jandama ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasak olan 44 ton 520 kilo inci kefali ele geçirdi. Ekipler, canlı yakalanan 7 ton 500 kilo inci kefalini ise doğaya bıraktı.

Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin kaçak avcılardan korunması için jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Kaçak avcılara göz açtırmayan jandarma 15 Nisan\'dan beri 43 kaçak avcılık olayına müdahale etti. Olaylarda 44 ton 520 kilo kaçak avlanan inci kefali balığı yakalandı. Yakalanan balıklar İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 7 ton 500 kilogram canlı inci kefali balığı ise doğaya tekrar bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 46 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu\'na muhalefetten işlem yapılırken, 97 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. Bu 43 olayda 5 kayık, 2 bin 350 metre manyat ağı, 200 metre misina ağı, 10 tırıvırı olarak bilinen ağ ele geçirilirken, balıkları taşımakta kullanılan 11 araca ise 20 bin 450 lira idari para cezası uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI