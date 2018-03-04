T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da jandarmadan 'güven ve huzur' operasyonu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'güven ve huzur' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanarak, gözaltına alındı

04 Mart 2018 16:47

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'da, jandarma ekiplerince düzenlenen \'güven ve huzur\' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kamu düzenini, emniyeti ve asayişi bozmayı hedefleyen terör örgütleri ile suç örgütlerinin faaliyetlerine engel olmak için \'güven ve huzur\' operasyonu gerçekleştirdi. Kent genelinde, 99 ekip ile 645 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, 9 bin 876 kişi sorgulandı. Yapılan yol kontrollerinde ise 6 bin 831 araç arandı. Operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 24 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Uygulamalarda, jandarma trafik ekipleri tarafından 41 araç sahibine, 12 bin 322 TL para cezası kesilirken, 26 araç da trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHAVANJandarma KomutanlığıKentYapılanOperasyondaUygulamalardaTLFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24