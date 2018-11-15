Van'da jandarma 'huzur ve güven' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarmanın yaptığı huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Kaçakçılıkla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin 85 ekip ve 514 personelle yaptığı \'huzur ve güven\' uygulamasında, 5 bin 238 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 bin 492 araç kontrol edildi. Uygulamalarda, 24 sürücüye 10,073 TL idari para cezası kesilirken, çeşitli suçlardan aran 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarını devam ettirmeleri için bu tür uygulamaların aralıksız devam edileceğini söyledi.



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