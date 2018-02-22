Van'da İran ile 'Hudut güvenliği' mutabakatı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Valisi Murat Zorluoğlu ile İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer tarafından, iki ülke arasındaki \'Hudut güvenliği\' mutabakatı imzalandı. Vali Zorluoğlu, 1937 Tahran antlaşmasının 5\'inci maddesine istinaden ikinci derece hudut makamları olarak dün itibariyle hudut görüşmelerinin gerçekleştiğini, bu görüşmelerin gündem çerçevesinde tamamlandığını söyledi.

Van Valisi Zorluoğlu ve İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer tarafından,\'Hudut güvenliği\' mutabakatı imzalandı. Bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Zorluoğlu, Hoy ve Van kentleri olarak daha etkin bir şekilde çalışmak istediklerini belirterek, \"Bugün görüştüğümüz konularla ilgili verdiğimiz kararları mutabakat haline çevirip, karşılıklı olarak imzaladık. Çok yapıcı bir anlayışla bugün toplantıları sürdürdük ve hudut civarında olabilecek bir takım önemli hadiselerin önlenilmesine binaen taraflar olarak, iki ülke olarak ve iki vilayet olarak daha etkin tedbirler alınması hususunda, daha yakın bir işbirliği içerisinde çalışma hususunda mutabakata vardık. Ben bu kapsamda İran İslam Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Albay İmam Ali Hudayfer ve heyetine teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki toplantıyı Ağustos ayında Hoy kentinde yapma konusunda mutabakata vardık. Mutabakatın iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer ise, kaçakçılık ve terörle mücadele konularında önemli kararların alındığını söyledi. Albay Hudeyfer, \"Van Valisi ile çok samimi bir ortamda toplantılar gerçekleştirdik. Çok önemli kararların altına imza atıp, her iki ülke düşmanı olan teröristlere karşı mücadele ve kaçakçılık konularında anlaşmalar sağladık. İnşallah bu anlaşma hudutlarımızda güvenliğin artması için bir vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu. Program iki ülke arasındaki hudut güvenliği mutabakatının imzalanmasıyla son buldu.

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