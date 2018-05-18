Van'da inci kefali göçü

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN\'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göçü başladı.

Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. İnci kefalleri, üremeleri öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına giderken, Vanlılar da göçün izlenebildiği yerlerden Muradiye\'deki Bendimahi Çayı\'na koştu. Van Gölü\'nde yaşayan tek canlı olan inci kefalinin göçünü izleyen bir kent sakini, \"Balıkların göçü çok muhteşem oluyor. Burada daha sığ sularda üreme mücadelesi gerçekleştiren balıklar, farklı bir görüntü veriyor. Bunun ne kadar büyük bir inanç gerektirdiğini ve o balıkların bu su içerisinde yaşam mücadelesini verdiğinin ispatı Muradiye ilçesinde\" dedi.



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