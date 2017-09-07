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Van'da iki otomobil çarpıştı; 8 ölü, 1 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ Van-Özalp karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralana ve hastaneye kaldırılan yaralılardan birini daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 8'e yükseldi

07 Eylül 2017 18:53

ÖLÜ SAYISI 8\'E YÜKSELDİ
Van-Özalp karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralana ve hastaneye kaldırılan yaralılardan birini daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 8\'e yükseldi. Yaralı olan tek kişinin ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor.
Bu arada ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde aralarında çocukların da bulunduğu Abdullah Beyaztaş; İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden ile Mahsun, Emin ve Selman Özemre\'nin hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

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