Van’da hurdaya ayrılan otobüs kütüphaneye çevrildi

Van Gürpınar Belediyesi, hurdaya ayrılan halk otobüsünü Halk Kütüphanesi’ne çevirdi. Belediye yetkilisi Hadi Sönmez, amaçlarının gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Van Gürpınar Belediyesi, hurdaya ayrılan halk otobüsünü Halk Kütüphanesi’ne çevirdi.

Kütüphanesi olmayan ilçede hizmete girdiği günden bu yana Gürpınarlıların yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneye, Kobanê’de yaşamını yitiren Benazir Sönmez’in babası şair yazar Niyazi Sönmez’in adı verildi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, üzerinde dünya ve Kürt edebiyatından şair ve yazarların isimlerinin yazılı olduğu otobüse, rengârenk boyalarla kitap okuyan çocuklar çizidi.

İçinde dünya klasikleri, Kürtçe öyküler, Kürtçe sözlük, mitoloji, felsefe ve şiir kitaplarının yer aldığı kütüphane hakkında bilgi veren Gürpınar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hadi Sönmez, hurdaya ayrılan otobüsü Sosyolog Newroz Ürün’ün önerisi üzerine halk kütüphanesine çevirdiklerini söyledi.

Hurdaya ayrılan otobüsü sanayiye götürdüklerini söyleyen sönmez, “Otobüsü tamir ettirdik, boyadık, içine raflar döşedik. Geri dönüşümle otobüsü halk kütüphanesine çevirdik” dedi.

Gürpınar ilçesinde bulunan halk kütüphanesinin 2013 yılında kapatıldığını söyleyen sönmez, “Özellikle çocukların yoğun isteği üzerine ve halk kütüphanesinin eksikliğinden kaynaklı bu kararı aldık” dedi.

Sönmez, amaçlarının gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Sönmez, “Burada bir saat boyunca kitap okuyan çocuklara, bir saatlik bisiklet gezisi hediye edeceğiz” dedi.