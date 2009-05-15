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Yaşam

Van'da hırsızlık çetesi çökertildi

15 Mayıs 2009 16:48

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlara darbe vuruldu. 13 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi aranıyor. Olayla ilgili 1 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.

Son günlerde artan hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan başarılı operasyonlarla bir hırsızlık çetesi daha çökertildi. Operasyon kapsamında T.G., Ö.A., K.G., E.Ç. çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Yaşları küçük olan Ö.A., K.G., E.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, T.G. ise tutuklandı.

T.G.'nin Emniyette Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerine verdiği ifadede 2008-2009 yılları arasında faili meçhul kalan 7 oto hırsızlığı, 4 işyerinden hırsızlık, ikametten ve otodan hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Olayla ilgili ayrıca V.G., A.A., S.S., F.D., S.K. ve Z.K.'nın da arandığı belirtildi. Aynı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ö.S.'nin ise daha önce tutuklandığı bildirildi.

Bu arada yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı tarihlerde çalınarak sahte plakayla Van'da kaçakçılık olaylarında kullanılan 4 kamyon ve olaya karışan 5 kişi ise yakalandı. 2 kişinin de arandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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