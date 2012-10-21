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Yaşam

Van'da hasarlı binayı sağlam binanın üzerine yıktılar!

Bina sakinlerinin şikayetçi olduğu firma çalışanları, polis tarafından karakola götürüldü

21 Ekim 2012 18:22

Van'da ağır hasarlı olduğu için yıkımı yapılan bina, yanındaki 5 katlı apartmanın üzerine çöktü. Binada yaşayanlar panikle dışarı kaçtı. Olayın ardından bina sakinleri ile firma çalışanları arasında gerginlik çıktı.

Hacıbekir Caddesi Meteoroloji civarında deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen GAP sitesi, yüklenici firma tarafından yıkılmak istendi
 
 
İş makinelerinin kolonlarını incelterek zayıflattığı bina, bitişiğinde bulunan ve deprem sonrasında az hasarlı raporu alan Ramazan Taşan'a ait 5 katlı binanın üzerine yan yatarak çöktü.
 
Bina ağır hasar görürken, burada ikamet eden aileler korku içerisinde dışarı çıktı.
 
Alt katında işyerlerinin olduğu bina, olay yerine gelen ekiplerle boşaltılırken, yıkımı gerçekleştiren firma yetkilileri ile bina sakinleri arasında gerginlik yaşandı.
 
Bina sakinlerinin şikayetçi olduğu firma çalışanları, polis tarafından karakola götürüldü.
 
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
 

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