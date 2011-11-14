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Yaşam

Van'da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor VAN (A.A)

14 Kasım 2011 12:58

-Van'da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından binalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Van'da hasar tespit çalışmalarına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, kamu binaları başta olmak üzere inceleme yapıyor.  Görevliler, binaların hasar tespit durumlarına ilişkin ön incelemeleri yaptıklarını belirterek, daha detaylı teknik incelemenin daha sonra yapılacağını söyledi. Hasar tespit çalışmalarının yaklaşık 300 kişilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelince yürütüldüğü bildirildi. Hasar tespit ekibindekiler, Van'daki yıkımların ilk belirlemelere göre zeminden ziyade binaların eksik malzemelerle yapılmasından kaynaklandığını belirtti. 

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