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Van'da haklarında arama kararları bulunan 2 kişi tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’daki merkez İpekyolu ilçesinde ,polisin düzenlediği operasyonla 9 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş

19 Aralık 2017 18:31

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’daki merkez İpekyolu ilçesinde ,polisin düzenlediği operasyonla 9 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.K.\'yi üzerindeki  sahte 2 kimlikle, 3 ayrı suçdan hakkında arama kararı bulunan H.K. ise başkasına ait kimlikle yakalandı.İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen her 2 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Açık Cezaevi’nden firar eden, 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K.\'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Kavşağı’nda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, daha önce çeşitli yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığı belirlenen Ş.K. ile hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunan H.K. yakalandı. Yakalanan Ş.K.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca, buna ait 16 fişek ve iki sahte kimlik ile H.K.\'nin üzerinde ise, başka kişiye ait sahte kimlik bulundu. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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