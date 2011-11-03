-Van'da hafif hasarlı binalar güçlendiriliyor ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Depremden en çok hasar gören Van'ın Erciş ilçesinde günlük hayat her gün biraz daha normale dönerken ağır hasar oluşmayan bazı yüksek katlı binalarda onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde fazla hasar görmeyen dükkanların pek çoğu faaliyetlerine başladı. Bazı esnaf ise küçük çaplı tadilat ve onarım yaparak dükkanlarını açmaya hazırlanıyor. Cep telefonu satışı yapan Selami Sağın, dükkanının duvarlarında biraz hasar olduğunu ancak dün başladığı temizliği tamamlayıp bugün yeniden satışa başladığını söyledi. Sağın, ''Deprem oldu' diye korkup beklemek bize bir şey kazandırmaz. Normal hayatımızı sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Böyle büyük bir depreme rağmen durumumuza çok şükür. Ancak çevremizde yıkılmış binalar var, bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor, bu konuda çalışmalar yavaş kalıyor. Depremin üzerinden 10 günden fazla geçti, esnaf olarak enkaz kaldırma çalışmalarının biraz daha hızlandırılmasını bekliyoruz'' dedi. Öte yandan, ağır hasar oluşmayan ve resmi tespit çalışmaları tamamlanan bazı yüksek katlı binalarda onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde çok sayıda usta ve inşaat işçisi harç karıyor, inşaat malzemesi taşıyor, yıkılan iş yerlerinin duvarlarını örüyor. Türk Kızılayı'nın dağıttığı çadırlarda kalan bazı depremzedeler, çadırlarını soğuğa karşı güçlendirip daha sıcak hale getirmek ve yıkılan evlerini yağıştan korumak için hırdavatçılardan muşamba, branda ve naylon satın alıyor.