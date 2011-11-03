T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'da hafif hasarlı binalar güçlendiriliyor ERCİŞ (A.A)

03 Kasım 2011 14:42

-Van'da hafif hasarlı binalar güçlendiriliyor ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Depremden en çok hasar gören Van'ın Erciş ilçesinde günlük hayat her gün biraz daha normale dönerken ağır hasar oluşmayan bazı yüksek katlı binalarda onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde fazla hasar görmeyen dükkanların pek çoğu faaliyetlerine başladı. Bazı esnaf ise küçük çaplı tadilat ve onarım yaparak dükkanlarını açmaya hazırlanıyor.   Cep telefonu satışı yapan Selami Sağın, dükkanının duvarlarında biraz hasar olduğunu ancak dün başladığı temizliği tamamlayıp bugün yeniden satışa başladığını söyledi. Sağın, ''Deprem oldu' diye korkup beklemek bize bir şey kazandırmaz. Normal hayatımızı sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Böyle büyük bir depreme rağmen durumumuza çok şükür. Ancak çevremizde yıkılmış binalar var, bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor, bu konuda çalışmalar yavaş kalıyor. Depremin üzerinden 10 günden fazla geçti, esnaf olarak enkaz kaldırma çalışmalarının biraz daha hızlandırılmasını bekliyoruz'' dedi. Öte yandan, ağır hasar oluşmayan ve resmi tespit çalışmaları tamamlanan bazı yüksek katlı binalarda onarım ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde çok sayıda usta ve inşaat işçisi harç karıyor, inşaat malzemesi taşıyor, yıkılan iş yerlerinin duvarlarını örüyor.  Türk Kızılayı'nın dağıttığı çadırlarda kalan bazı depremzedeler, çadırlarını soğuğa karşı güçlendirip daha sıcak hale getirmek ve yıkılan evlerini yağıştan korumak için hırdavatçılardan muşamba, branda ve naylon satın alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24