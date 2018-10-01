Van'da güvenlik korucaları ailelerine moral gezisi

VAN, (DHA)- VAN Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, bölgede görev yapan 70 güvenlik korucusunun eş ve çocukları, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Van\'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolle hayata geçirilen \'Van\'ın Değerleri\' projesi kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığında bünyesinde görev yapan 70 güvenlik korucusunun eş ve çocukları, kentin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşmaları sağlandı. Bir günlük Van gezisine katılan koru eş ve çocuklarına, kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı. Edremit ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığına ait askeri Gazino\'da öğle yemeğinde ağırlanan korucuların eş ve çocukları, Akdamar adası, Kedi evi ve Van Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri gezme ve yakından görme imkanı buldu.

Geziye katılan güvenlik korucuların eş ve çocukları, kendilerine böyle bir imkan sunan Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, korucu aileleriyle gezdikleri yerler hakkında bilgiler verirken, gezinin aileler için bir moral kaynağı olduğunu, aynı zamanda Van\'ın ülke genelinde tanıtımında da büyük katkı sağlayacağını söyledi.



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