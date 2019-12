'Van'da güvenli zamana gelinmedi'

T24 - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mithat Fırat Özer'e, Van'ın ne zaman güvenli olacağı sorusu yöneltildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ejder Kaya'nın da yer aldığı toplantıda söz alan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mithat Fırat Özer'e, Van'ın ne zaman güvenli olacağı soruldu.



Özer'in yanıtı, "Bildiğimiz şu an halen kritik. İnsanlar, halen tetikte olmalı, hasarlı evlere girilmemeli'' şeklinde oldu.



Prof. Özer konuşmaısnda şunları söyledi:



''Artçılar bize deprem tehlikesini, ne zaman sonuçlanacağını, ne zaman artık insanların evlerine gönül rahatlığıyla girme durumu doğuyor diyebileceğimizi gösteren görüntülerdir. Bugüne kadar olan artçıların zamana bağlı olarak dağılımı, halen aynı yüksek aktivite ile devam ettiğini gösteriyor.



Henüz güvenli zamana ulaşmadığımızın net göstergesi. Burada bizim özellikle belirtmek istediğimiz, bu bölgedeki kırıkların, fayların haritası. Ne kadar birbirine yakın, irili ufaklı kırıkların olduğunu görüyoruz. En son olan depremin, mekanizma çözümü olduğu yere baktığımızda, Van'ın güney batısında yer aldığı, bu nedenle de Van'ın merkezini, farklı yönden kuvvetler tarafından etkilediğini söylemek olanaklı.



Güvenli zamanla ilgili bir öngörünüz var mı?



''Şu an söylemek olanaklı değil. Burası çok faylı bir yer. Birçok fay iç içe. Sanki ilk depremden sonra meydana gelen dengesizlik, mevcut dengedeki güç dağılımının bozulması, komşu fayları da yavaş, yavaş teker teker tetikliyor gibi. Dolayısıyla sürekli büyük artçılar var.



Örneğin 17 Ağustos'ta biz bu kadar çok sayıda yüksek artçı görmedik. Bakıyorsunuz, bunu da artçı sınıfına sokarsanız, daha yanlarında civarında irili ufaklı faylardan hangisini yarın tetikleyip, tetiklemeyeceğini söylemek olanaklı değil. Ama bildiğimiz şu an halen kritik. İnsanlar, halen tetikte olmalı, hasarlı evlere girilmemeli.''