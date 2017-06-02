Van’da gösteri ve eylem yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

Van valiliği, 3 Haziran’dan itibaren 30 gün boyunca kentteki tüm gösteri ve eylemlerin yasaklandığını duyururken, yasağın gerekçesi olarak OHAL gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"OHAL Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 3 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmıştır. Basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 3 Haziran’dan geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır."