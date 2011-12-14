-Van'da görevli personele tazminat ve fazla mesai ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan personele tazminat ve fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenecek. Resmi Gazetede yayımlanan ''Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fiilen Fazla Çalışma Yaptırılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi ile Öğretim Elemanlarının Geliştirme Ödeneği Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında'' Bakanlar Kurulu Kararı, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak. Kararnameye göre, Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde (bağlı yerleşim birimleri dahil) sürekli görevle fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi pozisyonlarında çalıştırılan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde geçici olarak görevlendirilenlere 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 300 lira tazminat ödenecek. Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın sadece yüzde 75'i ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödenecek ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacak. Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati ve saat başına merkezi yönetim bütçesinde belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katını geçmemek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenecek. Fazla çalışma ücretiyle geçici görev yapan personele ödenecek tazminat, Van Valiliğince açılan özel hesaptan ödenecek. 4 Nisan 2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ''Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar'' uyarınca Van ili, Merkez ilçesi ile Erciş ilçesi için uygulanan geliştirme ödeneği oranları, 15 Ocak 2012-14 Temmuz 2012 tarihleri arasında 6 ay süreyle yüzde 500 olarak uygulanacak.