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Ekonomi

Van’da Fransız firma, bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kuruyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'da, Fransız firması tarafından kurulacak olan, bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı

07 Aralık 2017 21:48

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da, Fransız firması tarafından kurulacak olan, bin kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Van Ticaret Sanayi Odası (TSO) Miyazaki Toplantı Salonu\'nda düzenlen toplantıya Van İş Kur İl Müdürü Salih Serçe, Webhelp Şirketi Operasyon Direktör Yardımcısı Tuna Baliç ile Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, firmasın Van’ın ilk çağı merkezini kuracağını belirterek şunları söyledi:
\"Uzun zamandır Van’da genç istihdamının sağlamasına ilişkin yoğun bir çaba ve görüşme trafiği içerisindeydik. 3 yıla yakın bir zamanda sürekli görüştüğümüz ve burada yatırım yapmalarını istediğimiz bir firmaydı. 3 yıldır çeşitli vesileler ile görüşüyoruz. Burada yatırımın gerçekleşmesi konusunda hem firma tarafından, hem de Van TSO tarafından uygun ortamın sağlanması konusunda çaba içerisindeydik. Webhelp Van’ın ilk çağı merkezidir. 7\'inci ayda şirket kuruluşlarının tescilini yapmışlar, şu anda bir çağrı merkezi firmamız daha 10’uncu ayda tescillerini yaptılar. Onlar hızlı bir şekilde ‘Alo’ demeye başladılar ve hizmet veriyorlar. Van TSO olarak o firmaya da lojistik sağlıyoruz. Onlarla bir işbirliği protokolümüz oluştu.\"
İstanbul menşeli Fıransız Webhelp Şirketi Operasyon Direktör Yardımcısı Tuna Baliç ise İlk etapta 100 kişiyi istihdam edeceklerini, daha sonra bu sayının artacağını söyledi. Baliç, \"İstanbul haricinde Bingöl, Yozgat, İzmir ve son olarak da Van’da losyonumuzu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu aşamada 100 kişiyle başlayacak bir çağrı merkezinin temelini attık ve yatırımımızı tamamladık. 5 yıl içerisinde toplamda bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İlk aşamada Türkiye’nin tanınmış iki büyük markasıyla faaliyetlerimize başlıyor olacağız. Çağrı merkezi hızlı büyüyen bir sektör, son zamanlarda sanayiden daha fazla istihdam oluşturuyor\" diye konuştu.
Açıklamaların ardından firma ile Van TSO arasında protokol imzalandı.

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