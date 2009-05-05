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Yaşam

Van'da fırtına: Gevaş'ta okullar tatil edildi

Van'da dün geceden beri etkili olan toz bulutu ve fırtına nedeniyle Gevaş İlçesi'nde okullar tatil edildi.

05 Mayıs 2009 03:00

Van'da dün geceden beri etkili olan toz bulutu ve fırtına nedeniyle Gevaş İlçesi'nde okullar tatil edilirken, İstanbul-Van uçak seferleri iptal edildi. Bazı binaların çatıları uçarken ilçe merkezi ve köylerinde enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle dün geceden beri elektrik verilemedi.

Kentte dün gece başlayan ve saateki hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kent toz bulutuna içinde kalırken Van ve Gevaş’ta bir çok evin ve binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Gevaş İlçesi'nde okullar tatil edilirken, İstanbul-Van uçak seferleri ve Van-Tatvan vapur seferleri de iptal edildi. Rüzgardan dolayı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Van'ın ve Gevaş'ın birçok bögesine dün geceden beri elektrik verilemedi.

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