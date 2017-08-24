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Van'da FETÖ firarisi 3 kişi yakalandı

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA) - VAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 3 kişi yakalandı

24 Ağustos 2017 18:43

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA) - VAN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan A.G.Ö\'nün üzerinden 2 sahte öğretmen kartı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi\'nde bulunan Halilağa Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında yakalama kararı bulanan ve firari olan A.G.Ö, aynı suçtan firari olan M.P ve T.A gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve işyerinde arama yapan polis ekipleri, 3 cep telefonu, 3 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 3 CD, 1 tablet bilgisayar, 4 flaş bellek, 15 ders kitabı ve 2  K.Ö adına düzenlenmiş ve firari A.G.Ö\'nün fotoğrafının bulunduğu öğretmen kartı ele geçirildi.
Konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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