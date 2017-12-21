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Van'da eşsiz manzaralar

VAN, (DHA)- VAN'da kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler yakalama fırsatı verdi

21 Aralık 2017 15:39

VAN, (DHA)- VAN\'da kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler yakalama fırsatı verdi.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ayanıs sahillerine çekilen balıkçı tekneleri, yıldızlı ve açık hava ile bütünleşince seyrine doyumsuz kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Van\'da 1915\'te Ermeniler tarafından öldürülen 2 bin 500 Müslümanın anısına yapılan Zeve Şehitliği Anıtı\'nın yıldızlı ve açık hava ile bütünşmesi ise daha mistik bir görüntü oluştu.

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