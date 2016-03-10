Van’da esrarengiz keşfin esrarı baharda çözülecek

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 700 rakımlı tepenin zirvesinde kaleyi andıran bir yapı bulundu. İran sınırındaki ilçenin Yücelen mahallesine bağlı Çilli mezrasında bulunan tepedeki yapı duvarları yıkılmış bir kaleyi andırıyor. Tepenin zirvesinde 5 metreyi bulan yükseklikteki taş yığınlarının bulunduğu alandan komşu ülkenin yanı sıra Ağrı Dağı ve çevredeki birçok yerleşim yeri görülürken Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, incelediği görsellerde kalıntıların, alt kısımdaki temel izlerinden kale izlenimi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte alanın işlevinin çözülebileceğini belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, alanın karla kaplı olması nedeniyle hangi döneme ait olduğu konusunda net bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yapı, topoğrafik yer seçimi anlamında bölgede yoğunlukla görülen Erken Demir Çağ kalelerini andırmaktadır. Temelin üzerindeki duvar örgü tekniğinden Orta Çağ dönemine de işaret etmektedir. Alanda harçsız biçimde taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan kule tipli yükseltiler daha önce bölgede rastlamadığımız bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulelerden birine çaput bağlanması ve alanda köylülerinde ziyaret ettiği mezarların bulunuşu, alanın dinsel bir boyutu olduğuna da işaret etmektedir."

Bölgede gerekli araştırmanın yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Havaların ısınmasıyla yapılacak bir bilimsel araştırmayla söz konusu alanın işlevi konusunda bilgilere ulaşılması mümkün olacaktır. Bu araştırmayla tarihi alanın gizemi de çözülmüş olacaktır" dedi.