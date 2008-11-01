Van'da Erdoğan'a protesto

Başbakan Tayyip Erdoğan, toplu açılış, temel atma ve TOKİ anahtar teslim törenine katılmak üzere Van'a gitti. Başbakan'ın gidişiyle kentte gerginlik başladı.



DTP İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokakta yaklaşık yüz kişilik bir grup sabah saatlerinde toplandı.

Başbakan Erdoğan'ın gelişini protesto eden grup gerginlik yarattı. Güvenlik güçleri ile grup arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve molotof kokteyli atan gruba gözyaşartıcı bombayla karşılık verdi. Polis, DTP'li yöneticilerden grubu sakinleştirmesini istedi. Sokak aralarına dağılan grupla polis arasında çatışma sürüyor.



