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Politika

Van'da Erdoğan'a protesto

Erdoğan'ın kente gelişini protesto etmek için il başkanlığı önünde toplanan DTP'liler ile polis arasında çatışma çıktı.

01 Kasım 2008 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, toplu açılış, temel atma ve TOKİ anahtar teslim törenine katılmak üzere Van'a gitti. Başbakan'ın gidişiyle kentte gerginlik başladı.

DTP İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokakta yaklaşık yüz kişilik bir grup sabah saatlerinde toplandı.
Başbakan Erdoğan'ın gelişini protesto eden grup gerginlik yarattı. Güvenlik güçleri ile grup arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve molotof kokteyli atan gruba gözyaşartıcı bombayla karşılık verdi. Polis, DTP'li yöneticilerden grubu sakinleştirmesini istedi. Sokak aralarına dağılan grupla polis arasında çatışma sürüyor.
 

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