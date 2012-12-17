Van'da eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Van merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun akşam saatlerinde toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, kurulun aldığı karar gereği, kent merkezine bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların, pazartesi günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.