-Van'da eğitime ara VAN/MUŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğrenime 3 gün, Muş Alparslan Üniversitesi'nde ise 2 gün ara verildi. Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından Valilik tarafından il genelindeki okullarda, eğitim ve öğrenime 3 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem sonrası üniversitedeki eğitim ve öğrenime 2 gün ara verdiklerini bildirdi.