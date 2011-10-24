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Yaşam

Van'da eğitime ara VAN/MUŞ (A.A)

24 Ekim 2011 04:04

-Van'da eğitime ara VAN/MUŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğrenime 3 gün, Muş Alparslan Üniversitesi'nde ise 2 gün ara verildi. Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından Valilik tarafından il genelindeki okullarda, eğitim ve öğrenime 3 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.  Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem sonrası üniversitedeki eğitim ve öğrenime 2 gün ara verdiklerini bildirdi.

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