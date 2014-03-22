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Yaşam

Van'da dört sanığa güvercin hırsızlığından toplam 38 yıl hapis!

Van'da dört sanığa güvercin hırsızlığından toplam 38 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, çalınan 21 güvercin için sanıklara 'nitelikli hırsızlık' suçunun en üst sınırından ceza vermiş oldu

22 Mart 2014 15:30

Van Erciş’te güvercin hırsızlığından hakim karşısına çıkan 4 sanık toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, çalınan 21 güvercin için sanıklara ‘nitelikli hırsızlık’ suçunun en üst sınırından ceza verdi. Avukat M. Emin Macit, ‘çalınan eşya çok değerliyse üst sınırdan ceza verilir, güvercin ise o kadar değerli değildir’ derken, avukat Coşkun Atılgan ise, “Bir araba değerinde güvercin var, ceza yerinde” yorumunu yaptı. Van’ın Erciş ilçesindeki güvercin hırsızlığı geçen yıl 29 Ocak’ta gerçekleşti.

 

'Bizimkiler de çalındı'

 

Burcu Ünal'ın Milliyet yer alan haberine göre, polis hırsızlık mahallinde gördüğü, Ferhat Demirdaş (23), Ahmet Akan (34), Nedim Akan (28) ve Haluk Çelik’e (28) ellerindeki malzemelerle ne yaptıklarını sordu. Şüpheliler, güvercinlerinin çalındığını ve çalan kişinin peşine düştüklerini söyledi. Hem kendi güvercinlerini hem de Hasan ile Savıci Urs’un güvercinlerini Z.G. adlı bir başka kişinin çaldığını iddia eden şüpheliler, karakol ve savcılıktaki ifadelerinde de kendi güvercinlerinin peşine düştükleri sırada yolda elinde iki çuval bulunan Z.G ile karşılaştıklarını ve Z.G’nin elindeki bir çuvalı bırakarak kaçtığını belirtti. Zanlılardan Nedim Akan, “Z.G.’nin attığı çuvala baktığımda benim güvercinlerim olmadıklarını anladım ve sahiplerini tanıdığım için ona götürmeye karar verdim” dedi. Diğer 3 kişi de Akan’la benzer ifade vererek hırsızlık suçlamasını reddetti.

‘Hırsızlık’ suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 4 kişinin yargılandığı dava 4 Mart 2014 günü karar bağlandı. Erciş Asliye Ceza Mahkemesi, 4 sanığa ayrı ayrı 9.5 yıldan toplam 38 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, ‘nitelikli hırsızlık suçu’ndan 5 yıl, ‘konut dokunulmazlığı’ndan 2 yıl 12 ay, ‘mala zarar verme’den de 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van’da avukatlık yapan M. Emin Macit verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

 

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