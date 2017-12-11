Van'da dilendirilen çocuklara yönelik operasyon

VAN, (DHA)- VAN\'da zabıta ekipleri, kent merkezinde dilendirilen çocuklarla ailelerini Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne getirerek uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların dilendirilmesini engellemek için operasyon düzenledi. Kent merkezinde Otogar Bulvarı, Karayolları, İki Nisan ve Beşyol meydanı ile işlek noktalarda dilendirilen ya da araç camı silen çok sayıda çocuk, ekiplerce toplandı. Çocuklarla aileleri, Zabıta Müdürlüğü\'ne getirilerek uyarıldı. Dilendiriciliğin tekrarı durumunda çocukların yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı birimlere teslim edilerek koruma altına alınacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, gerek ülkelerindeki iç savaştan kaçarak gerek çevre illerden gelerek kentte dilencilik yapan çok sayıda çocuğun tespit edildiğini söyledi. Çocukların kentin en işlek caddelerinde dilendirildiğini söyleyen Sevinç, şöyle dedi:

\"Maalesef bu çocuklar hem kendi canlarını tehlikeye atmakta hem de sürücüler açısından ciddi tehlike oluşturmaktadırlar. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak günden güne sayıları artan dilencilere karşı mücadele ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Para için hayatlarını hiçe sayan dilenci çocuk sorununun toplumsal mücadele ile aşılabileceğine inanıyoruz. Onun için de hem vatandaşlarımızdan hem de sürücülerden yardım bekliyoruz. Unutmayın; çocuklara para verildikçe dilenmeye devam edeceklerdir. Merhamet duygularınızla acıyarak verdiğiniz her kuruş, hem onları dilenciliğe daha çok teşvik etmekte hem de trafikte kendilerinin ve sürücülerin dikkatlerini dağıtarak kaza yapmalarına sebebiyet vermektedir. Belediyeler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım yapmaktadır. Onların yeri sokaklar değil, okullar ve ailelerinin yanıdır. Çocukların topluma kazandırılması için çalışmalarımız devam edecek.\"



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