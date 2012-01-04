Van'da dersaneler de eğitime başladı!

T24 - Van'da 23 Ekim'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım'daki 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eğitime ara veren bazı dersaneler kurulan prefabrik binada eğitim vermeye başladı.



Depremlerin ardından Van'da eğitime ara veren dersanelerden biri bugün hizmete girdi.



Kurdukları prefabrik ve 10 derslikli sınıflarda 250 öğrenciyle 'Final Dersanesi' eğitime başladı. Dersane müdürü Selçuk Alat, dersane binalarının depremden sonra sağlam raporu olmasına rağmen içinde hasar olduğunu bunun öğrencileri etkilediğini söyledi. Bu nedenle eğitime ara verdiklerini belirten Alat, "Depremden sonra eğitime ara vermiştik. Dersane binamıza sağlam raporu verildi. Fakat içinde çok hasar vardı. Öğrencilerimizi böyle bir binaya sokamazdık. Onlarda girmek istemezlerdi. O nedenle öğrencilerin de güvenliğini düşünüp prefabrik bir bina yaptık. Burada öğrenciler kendilerini daha güvende hissediyorlar"* dedi.



Depremden önce yaklaşık 1000 öğrencinin de bulunduğunu belirten Alat, şu anda ise kendi öğrencilerinin 80 olmak üzere diğer dershanelerden gelen öğrencilerin sayısının 250 olduğunu söyledi. Öğrencilerin ara verdikleri süreyi de göz önüne aldıklarını belirten Alat, hızlandırılmış eğitim programıyla öğrencileri sınava hazırlayacaklarını söyledi. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel'de üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.









