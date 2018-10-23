Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı'

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, 23 Ekim 2011\'de meydana gelen depremin 7\'nci yıl dönömü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Deprem Çalıştayı\' düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Van\'da 2011\'de 23 Ekim ve 9 Kasım\'da meydana gelen depremlerde toplam 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın yaralandığını, 252 kişinin ise enkaz altından sağ kurtarıldığını, 2 bin 337 konutun yıkıldığını söyledi.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım\'daki 5.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili bu yıl ikinci \'Deprem Çalıştayı\' düzenlendi. Çalıştayda iki üniversiteden gelen bilim adamları konuşma yapacak. Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçlarla depremden sonra yapılacaklar konusunda bir yol haritası hazırlanacak. DoubleTree by Hilton Van Otel\'de yapılan çalıştaya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İstanbul Teknik Ünivesitesi ve Van YYÜ\'den gelen konuşmacılar ile öğrenciler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yalçın, Van depreminin 7\'inci yıl dönümü nedeniyle iki yıldan beri depremle ilgili çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

\'DEPREMLE YAŞAMAYI BİLMELİYİZ\'

Toplum olarak depremle yaşamayı bilmek zorunda olduklarını belirten Yalçın, bu yıl düzenlenen Van 2\'inci Deprem Çalıştayı\'nda kentsel dönüşümün sosyolojik imkanları, deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm ve kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi gibi konuların ele alınacağını söyledi. Yalçın, \"Büyükşehir belediyesi olarak depremden sonra jeolojik çalışmalara ağırlık verdik. Sonrasında ise depreme dayanıklı binalar yapmak için öncelikle kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Kent meydanı bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Akköprü Mahalllesi\'nde kentsel dönümüşde riskli alanlar var. İnşallah buraya da depreme dayanıklı binalar yapıldığı zaman biz de görevimizi yapmış olacağız. Van depreminden sonra krizi fırsata dönüştürmek mümkün. Ama o günkü yöneticiler bunu akıl edemediler belki. Şu anda hala çok sayıda kaçak yapı mevcut. Ama bununla beraber kaçak yapıları ortadan koldırmak için çalışmalar devam ediyor\" dedi.

TÜRKİYE\'DE SON 32 YILDA 240 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ahmet Kazankaya ise Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen 7.2 ile 9 Kasım\'da 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Prof.Dr. Kazankaya, \"Bu depremlerde bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış ve 2 bin 337 konut yıkılmıştır. Depremin hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyelerimiz ve 80 milyon vatandaşımızın maddi ve manevi destiğiyle deprem yaraları hızlıca sarılmıştır. Depremin oluşumu önlenemiyeceğine göre, insan için tek çare can kayıplarını ve hasarı azaltabilecek önlemler alınması.Türkiye\'de son 32 yılda 240 bin deprem meydana gelmiştir. Doğal afetlerde yıkım olduktan sonra değil, yıkım olmadan önlem alınmasıyla mümkündür. Kentsel dönüşüm programı kapsamında, güvensiz binaların yıkılması ve devletimizin de imkanlarını kullanarak, depreme dayanıklı binalar yapılmalı\" diye konuştu.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILIYOR

İki oturum şeklinde bir gün sürecek olan deprem çalıştayının ilk oturumunda Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü\'nden Doç. Dr. Suvat Parin, YYÜ İnşaat Bölümü\'nden Doç. Dr. Mucit Tapan, Van\'da Kentsel Dönüşümün Sosyolojik imkanları, yeni deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm konularında önemli bilgiler verirken, 2\'inci oturumda ise İstanbul Teknek Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği\'nden gelen Prof. Dr. Ferhat Özçep, kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi konularını ele alacak.

VAN DEPREMLERİ

Van\'da 23 Ekim 2011\'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım da 5.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, toplam 644 kişi ölmüş, bin 966 kişi de yaralanmış, 252 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Depremlerde Van kent merkezinde binalar yıkılırken, yüzlerce konut ağır hasar gördü. 100 bin nüfuslu Erciş İlçesi\'nin ise yaklaşık üçte birlik bölümü enkaz haline geldi. 26 bin konuta yıkım kararı verilip, depremzedelerin gecici barınmalarını sağlamak amacıyla 11 ayrı noktaya 75 bin çadır kuruldu. Depremzedeler, daha sonra 34 ayrı bölgeye kurulan 30 bin konteynere yerleştirildi. Türkiye\'nin tamamının Van için seferber olduğu depremin ardından, vatandaşların kalıcı olarak barınmaları için de hızlı bir şekilde ihaleler yapılıp, 39 gün sonra ilk afet konutlarını temelleri atıldı. İlk depremde büyük yıkımın meydana geldiği Erciş İlçesi\'nin Karataşlar mevkiisinin 2 ayrı noktasına 4 bin 880, Van\'nın Edremit, Bostaniçi, Kevenli, Kalecik, Karpuzalan\'a ise 12 bin 591 olmak üzere toplam 17 bin 471 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.



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