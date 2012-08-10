Van'da deprem geçti, kadına şiddet sürüyor!

Van Kadın Derneği’nin 500 kadınla yaptığı araştırmaya göre, en çok 41-50 yaş arası kadınlar şiddet görüyor; eğitim seviyesi yüksek olanlar, şiddet gördüğünü söylemekte daha çok zorlanıyor.

Bianet'te yer alan habere göre; Van Kadın Derneği, depremin ardından derneğe başvuran kadınlarla bir alan araştırması gerçekleştirdi.

Araştırmadan satırbaşları şöyle:

* Katılımcıların yüzde 35.8'si okur-yazar değildir. Yüzde 33.2'si ilköğretim mezunu iken yüzde 7.4'ü üniversite mezunu.

* Yüzde 75.2'si resmi nikahlı, yüzde 4.8'inin imam nikahlı. Fakat dernek, sadece 500 kadından yola çıkarak Van'daki kadınların büyük çoğunluğunun resmi nikâhla evli olduğunu söylemenin eksik olacağını belirtiyor.

* Kadınların çoğu, ailelerin seçtiği kişiyle evleniyor.

* 11-15 yaş aralığında evlenen kadın oranı toplamda yüzde 16.1 iken şu an 41-50 yaş arasında olanların yüzde 29.3'ü, 51 yaş ve üstünde olanların yüzde 39.5'i 15 yaşın altında evlendiklerini söylüyor.

* Erken yaşta evlenen kadınlar, erken yaşta anne oluyorlar Henüz kendi fiziki, psikolojik, zihinsel gelişimini tamamlamayan genç kadınlar, çocuk büyütmek gibi ciddi bir durulma karşı karşıya kalıyorlar. Alan araştırması sırasında tanıştığımız 500 kadından yüzde 47'snin 2 ila 4 çocuğu varken yüzde 3,6'sının 8'in üzerinde çocuğu olduğu görülmektedir. 51 yaş ve üstü kadınların yüzde 21,1'inin 8'den fazla çocuğu var.

* Gebelikten korunma yöntemlerinden haberdar olma yaşlarına baktığımızda 31-40 yaş arasındaki kadınların yüzde 83.6'sının korunma yöntemlerinden haberdar olduğu, 51 yaş ve üstündekilerinse (menopoza girmeden evvel) yüzde 11'inin korunma yöntemlerinden daha önce haberleri olmadığı görülüyor.

* Alan araştırmasında bir diğer dikkat çeken nokta da kadınların pek çok kronik hastalığı olduğu. Gelir seviyesi düştükçe doktora gitme, ilaçları temin etme, hayat standardı ve sağlıklı beslenme oranı düşüyor. En çok rastlanan hastalıklar, felç, bel ve boyun fıtığı, kemik hastalıkları, guatr.

* Katılanların yüzde 36'sı şiddete maruz kalıyor. En fazla şiddet görenler 41-50 arası kadınlar. Bu yaş aralığındaki kadınların yüzde 49.3'ü şiddet görüyor. Bir diğer ifadeyle orta yaştaki her iki kadından biri şiddet mağduru.

* Eğitim seviyesi ve şiddet görme oranlarına baktığımızda şiddete en çok maruz kalanların ilköğretimi tamamlamayanlar oluyor. Eğitim seviyesi yüksek olanlar ise, şiddet gördüğünü söylemekte daha çok zorlanıyor.

* Şiddeti uygulayan kişiye baktığımızda kadınların yüzde 71'i eşinden, yüzde 24'ü eşinin ailesinden (kayınvalide, kayınpeder, kayın, görümce, elti...) şiddet gördüğünü belirtiyor.

* Şiddet gören kadınların yüzde 68'i kimseye bir şey anlatmamış ve bir şey yapmamış, yalnızca yüzde 7'si, polise yüzde 1'i savcılığa gitmiş.