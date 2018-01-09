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Van'da demir yolu bağlantısını sağlayan feribot, deneme seferine çıktı

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- TÜRKİYE- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi

09 Ocak 2018 20:45

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- TÜRKİYE- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan-Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi. 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot ile 4 bin ton yük taşınabilecek.
Van Gölü üzerindeki Türkiye-İran transit demir yolu hat bağlantısını sağlayan feribotlar yenileniyor. Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ndeki tersanede 2011\'de yapımına başlanan \'Sultan Alparslan\' isimli, 136 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip feribot bugün ilk yüklü deneme seferine çıktı. Gölde yaklaşık 4 saatlik deneme seferi yapan 350 yolcu kapasiteli feribot, Van İskelesi\'ne geldi.
YÜK TAŞIMA MİKTARI ARTTI
4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip feribotun 4.5 saat süren yolculuğu 3 saat 15 dakikaya indireceği belirtildi. Yüzde 60 gibi oranda yakıt tasarrufu da sağlayacak feribot, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.

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