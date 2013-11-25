Van'da CHP ilçe örgütü tam kadro BDP'ye geçti

CHP Başkale İlçe Başkanı Namet Parlak ve ilçe yönetimi, toplu olarak BDP'ye katıldı. BDP rozetlerini, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer taktı.

CHP İlçe Başkanı Parlak, ilçe yönetimi, Oğulveren, Ilıcak, Budak, Darıca ve Çaldıran köylerinden yaklaşık 500 (İhlas Haber Ajası'na göre ise 2 bin) kişiyle BDP ilçe binasına geldi. BDP'ye katılmak üzere gelen CHP'lileri, Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP PM Üyesi Ramazan Yıldız, Van BDP İl Eş Başkanı Musa İta, Başkale BDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak, HDP ilçe Başkanı Derviş Polat, Belediye Eş Başkanları Eylem Açıkalın ve İhsan Güler, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Belediye konferans salonunda yapılan katılım töreninde BDP'ye geçiş yapan CHP İlçe Başkanı ve yöneticilerine BDP rozetlerini Van Milletvekili Özdal Üçer beraberindekilerle birlikte taktı.

Yürekten sevindik

Yaptıkları katılımdan memnun olduklarını belirten Namet Parlak, BDP'ye gönülden bağlı olduklarını belirterek, "Önder Apo'nun başlatmış olduğu Demokratik çözüm ve ulusal birlik sürecine ve Demokratik Özerklik inşasına bugün katılmak bize onu veriyor. Her ne kadar pratikte hareketin içinde yer almasak da, gönülden bağlı olduğumuz harekete ve Kürt halkına bu saatten sonra elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız" dedi. Van Milletvekili Üçer de, katılım sağlayan CHP İlçe Örgütünün kendilerini yürekten sevindirdiğini belirterek, "Her ne kadar da geç atılmış bir adım olsa da, bu katılımın Kürdistan bölgesinde sistem partilerinde yer alan Kürtlerin kendi partilerine dönmelerine vesile olmalarını diliyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ve örgütlü gücümüz ne kadar güçlenirse barışa o kadar yakınlaşacağız" diye konuştu.