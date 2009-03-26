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Politika

Van'da cep telefonuyla sandığa gitmek yasak

Van'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı, seçmenlerin yanlarında cep telefonu ve kamera bulundurmalarına yasak getirdi.

26 Mart 2009 02:00

Van'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı, oy kullanmak üzere sandık başına gidecek seçmenlerin yanlarında cep telefonu ve kamera bulundurmalarına yasak getirdi.

AKP İl Başkanlığı ve bazı kişilerin, bir siyasi partinin seçmenlere oy pusulasına `evet' mührü bastıktan sonra fotoğraf çekip kendilerine göstermeleri yönünde baskı yaptığına ilişkin şikâyeti İl Seçim Kurulu görüştü. Kurul, Van'da seçmenlerin kamera ve cep telefonuyla oy verme yerine gitmelerini yasakladı. Bu karara göre seçmenler yanlarındaki cep telefonunu oy verme işlemi sırasında sandık kurulu başkanına teslim edecek, oyunu verip ayrılırken alacak.

İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar şöyle:

“29.03.2009 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanmaya giden seçmen gizli oy verme yerine giderken, oy verme gizliliğinin sağlanması açısından herhangi bir görüntü kaydedici kamera ve cep telefonuyla gizli oy yerine gidilmeyecektir. Bu cihazlardan yanında olanlar, sandık başkanına teslim edecektir.''

AKP İl Başkanı Vesim Yaviç, bir siyasi partinin girişimleri üzerine şikâyette bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bir siyasi partinin seçmenlere, `Bizim partiye oy vereceksiniz ve oy pusulasında hangi partiye mührü bastığınızı telefonla çekip bize getireceksiniz' diye baskı yaptığını tespit ettik. Biz de bu konuyu, İl Seçim Kurulu'na bildirdik. Onlar da bu yönde karar aldı. Bizler demokrasi adına üzülüyoruz. Tehditle demokrasi bir arada olmaz. Özellikle her fırsatta demokrasiden bahseden bir partinin, vatandaşı tehdit ederek oy alma çabalarını bu yolla yapmaları üzücü bir durum.''

(DHA)

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