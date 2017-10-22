Van'da çatışma: 1 asker şehit

VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü.

Van\'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle sıcak temmas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Helikopterle Van\'a sevki edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.